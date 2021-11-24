Мітинг антивакцинаторів у Києві: QR-коди з плакатів учасників акції ведуть на сайт "Єдиної Росії"

"Єдина Росія" - російська провладна політична партія.

Сьогодні, 24 листопада, у Києві на мітинг противників вакцинації зібралися декілька сотень людей. Деякі учасники акції тримали плакати з перекресленими QR-кодами, які ведуть на сторінку сайту провладної партії РФ "Єдина Росія".

ТСН.ua перевірив цю інформацію і з'ясував, що QR-коди зі вказаних плакатів дійсно ведуть на головну сторінку провладної партії РФ "Єдина Росія". Коли сканується QR-код з плакатів - відкривається "er.ru". Це також перевірив Інститут масової інформації.

Нагадаємо, під час акції противники вакцинації спочатку протестували проти карантинних обмежень та вакцинації під Верховною Радою та перекривали дороги. Згодом вони вирушили колоною до СБУ, аби відпустили Остапа Стахіва - одного з лідерів антивакцинаторського руху. Нещодавно Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід - він 60 днів перебуватиме у СІЗО або внесе заставу в розмірі 998 тис. грн.

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