Місто, що захищало українську "Мрію": у Гостомелі нарахували збитків на 9,5 млрд грн (фото)

Гостомель був однією з ключових цілей Росії на шляху до Києва. Його обстрілювали та бомбили з повітря, а в аеропорту "Антонов" намагався висадитись ворожий десант. За місто точилися важкі бої, а звільнити населений пункт від окупантів вдалося 2 квітня.

Гостомель - місто, яке зазнало численних руйнацій під час бойових дій на Київщині. Воно постраждало майже на 40%. Оцінка сукупних збитків становить 9,5 млрд гривень.

Про це повідомляє Rebuildua.

Так, різного ступеня пошкодження зазнали 4 553 будівлі із 11 874 наявних, повністю зруйновано 546 будівель. Руйнації в Гостомелі можна оцінювати навіть вулицями: так, Лугова постраждала на 95%, а Чумацький шлях та Свято-Покровська — на 68% та 51% відповідно.

Фото: Rebuildua

Суттєвої шкоди в місті зазнав житловий фонд: 1 834 приватних будинки та таунхауси, а також 111 багатоповерхівок. Загальна площа руйнувань житла становить понад 865 тис кв.м, а сума збитків перевищує 3 млрд гривень.

Значних руйнувань завдано промисловій та соціальній інфраструктурі міста. Пошкодження котелень та енергетичних підстанцій мали колосальні наслідки для рівня життя, а руйнування адмінбудівель вплинули на ритм життя людей та місцеві бюджети.

За даними ЗМІ, збитки аеропорту "Антонов" у Гостомелі оцінюють у 1 млрд доларів. Сума включає в себе знищені літаки, зокрема "Мрію", посадкові полоси, льотно-випробувальну базу. Ймовірно, відновити аеропорт буде значно складніше, ніж побудувати новий.

Незважаючи на колосальні збитки та руйнування, у Гостомелі триває життя. За даними Центру Розвитку Інновацій, від початку повномасштабної війни у місті зареєстрували бізнес понад 20 нових підприємців.

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Фото: Rebuildua

Нагадаємо, у селі Глібівка, що розташоване на березі Дніпра за годину їзди від Києва, столична компанія KyivBudDevelopment анонсувала масштабне будівництво першого в Україні приватного міста на 130 гектарах землі, значна частина якої - ліс.

Герої: той, хто збивав російську авіацію над Гостомелем - історія нацгвардійця Сергія Фалатюка

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