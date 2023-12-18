«Містам не потрібен бюджет війни», - голова фракції Порошенка відзначився скандальною заявою

Громадські активісти пов'язали позицію соратника Порошенка не витрачати на ЗСУ із його збагаченням.

Володимир Прокопів – депутат від партії Порошенка та голова її фракції у Київраді – висміяв видатки на ЗСУ під час останньої сесії. Про це стало відомо із відеозапису засідання.

“Ви хочете тут бюджет війни? Державний бюджет зробіть бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям”, - після цих слів Прокопів разом із іншими депутатами від ЄС гучно розсміялись.

Громадські активісти пов'язали позицію соратника Порошенка не витрачати на ЗСУ із його збагаченням.

«За дивним збігом обставин, тесть-пенсіонер Прокопіва став власником 10 об'єктів нерухомості у центрі Києва. А теща Прокопіва придбала маєток у Ходосівці та квартиру на Деміївці. Сам Прокопів збудував величезний котедж на Жуковому острові прямо біля води – у місці, де будівництво заборонено», - написав громадський діяч Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, 14 грудня депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік, в якому передбачено доходи в сумі понад 72,6 млрд грн, а видатки - понад 85,3 млрд.