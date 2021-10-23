"Місце вільних людей": у Києві ресторан оштрафували за недотримання карантину

Власнику загрожує штраф від 17 тис. до 170 тис. грн.

У Києві ресторан оштрафували за недотримання карантинних вимог.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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За його словами, йшлося про заклад, який розташований на Малій Житомирській. Оскільки столиця зараз перебуває у "помаранчевій" зоні, то у закладах має бути дотриманий масковий режим і дистанція.

Утім, комісія виявила порушення. Зокрема, ні відвідувачі, ні персонал не мали засобів індивідуального захисту. Крім того, у приміщенні не було маркування про дотримання соціальної дистанції в черзі, там не проводять регулярне прибирання та дезінфекцію поверхонь, немає температурного скринінгу серед відвідувачів і співробітників. Столи в ресторані стояли на відстані менше 1,5 метра і за ними сиділи понад чотирьох осіб.

Поліцейські склали протокол про адміністративне порушення. Власнику загрожує штраф від 17 тис. до 170 тис. грн.

Своєю чергою, Держпродспоживслужба повідомила, що йдеться про ресторан Nebos.

На сторінці закладу в Facebook повідомляється: "Нам не важливо, є у вас маска чи ні, вакциновані ви чи ні - ми завжди відкриті для людей, які беруть відповідальність за своє здоров'я". Ресторан позиціонує себе як "місце вільних людей".

Нагадаємо, у Києві стрімко зростає кількість хворих на "ковід", а лікарняні ліжка із киснем уже зайняті на дві третини. Столиці загрожує "червона" зона. Столична влада достроково відправила учнів на канікули. Копи перевіряють дотримання обмежень на міжміському транспорті. За новими правилами, пасажири та водії повинні мати сертифікати про вакцинацію або негативні "ковід"-тести.

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