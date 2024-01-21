“Місце смерті”: в притулку на Київщині тварини помирали в жахливих умовах (фото, відео)

Поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили відео, на якому тварини заморені голодом, а деякі вже неживі.

До поліції Київської області звернулися небайдужі громадяни, які повідомили про жахливі умови, в яких утримують тварин в одному із притулків.

Про це в неділю, 21 січня, повідомили у пресслужбі поліції.

Також поліцейські під час моніторингу соцмереж виявили відео, на якому тварини заморені голодом, деякі просто лежать вже не живі, а інші їдять рештки інших тварин.

На відео видно встелений кістками вольєр, де тримають тварин. На землі можна розрізнити труп кози.

У притулку на Київщині тварини помирали в жахливих умовах

“Це місце смерті!!!!! Тварини без вакцин, не стерилізовані, на них немає документів, вони голодні та в холоді”, - написала в підписі до поширеного в Instagram відео волонтерка та захисниця тварин під ніком @zavitaevall.

У поліції повідомили, що у притулку побувала слідчо-оперативна група. Слідчі Броварського управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження із тваринами.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку.

Нагадаємо, раніше український військовий, який воює на Донеччині, відреагував на повідомлення в Мережі про знущання над домашніми тваринами на Дніпропетровщині. Він приїхав до будинку, де мучили собаку й кішку, та викупив їх у власників.

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