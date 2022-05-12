"Мінська" не стане "Варшавською": стало відомо, які проблеми виникли із перейменуванням станцій метро у Києві

У Києві збираються перейменувати кілька станцій метро. Задля цього, столичний метрополітен створив відкриту гугл-форму, в якій свій вибір уже зробили 170 тисяч осіб. Проте не все так однозначно, як здається на перший погляд.

Так, станція "Героїв Дніпра" може стати "Героїв України", "Мінська" - "Варшавською", "Берестейська" - "Бучанською", а "Площа Льва Толстого" - "імені Василя Стуса".

Про це 12 травня йдеться у "Сніданку з 1+1".

Зазначається, що в такому разі діють усі три фактори: дерусифікація, електронне народне голосування і патріотичні назви. Однак насправді не все так однозначно. До змін топонімів мають підходити експерти, адже назви станцій метро мають бути тісно пов’язані з назвами вулиць та об’єктів поблизу.

Так, яскравим прикладом є станція метро "Мінська", де поблизу розташований Мінський масив. Її збираються перейменувати у "Варшавську", однак, виявляється, що у Києві є і Варшавський масив, проте розташований він за 6 кілометрів від цієї станції метро.

Крім того, голосування відбувалося через відкриту гугл-форму, де ніяк не можна верифікувати людину, яка віддала свій голос. Тому це фактично було міжнародне голосування, у якому могли брати участь люди з усього світу.

Очільник "Ради з урбаністики Києва" Віталій Селик підкреслює, що станції метро у місті - це надважливі об’єкти. Вони дозволяють людям орієнтуватися, розуміти, куди їхати, і навіть надихають та дають назви цілим районам.

"Для того, щоб їх (станції метро - ред.) назвати, треба залучати широке коло експертів. Не лише києвознавців чи істориків, але й юристів, філологів, можливо, навіть поетів та митців. Якщо рішень буде два чи три - лише в такому разі варто подавати на голосування містян", — каже Селик.

Урбаніст підкреслює, що згідно з чинним положенням, станцію метро можна називати іменем людини тільки якщо поруч є географічний об’єкт. Як-от станція метро "Площа Льва Толстого" — там поруч є і сама площа. Тому в разі перейменування станції метро, доведеться перейменовувати і саму площу.

"Наразі експертне коло вже веде дискусію і з депутатами, які безпосередньо будуть голосувати, і з членами комісії з перейменування, щоб розпочався експертний процес і можна було підійти до кожної назви станції окремо", — зазначив Селик.

За його словами, найімовірніше, що назви станцій будуть іншими. А якщо депутати й проголосують, то вже за 2-3 роки їх доведеться змінювати і "приводити в порядок".

Нагадаємо, раніше адміністрація метрополітену пропонувала громадськості заповнити спеціальний опитувальник під назвою "Дерусифікація Київського метро". У ньому наводилася коротка довідка, чому старі назви станцій треба змінити.

Як міняють назви станцій в метро Києва

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