Міністр закордонних справ Північної Македонії відвідав Ірпінь (відео)

До Київщини завітав Міністр закордонних справ Північної Македонії.

До Київської області з офіційним візитом завітав Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі. Він, зокрема, приїхав до Ірпеня.

Про це повідомляє Київська ОДА.

Повідомляється, що закордонна делегація у його складі оглянула житловий сектор у м. Ірпінь, і побачила зруйновану і пошкоджену військовими Росії інфраструктуру.

Нагадаємо, на Київщині і зараз "загублені" росіяни здаються в полон, а на територіях виявляють все нові тіла вбитих ними людей.

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