Міністр закордонних справ Нідерландів відвідав Ірпінь

Міністр закордонних справ Королівства Нідерландів прибув до Ірпеня з робочим візитом.

Сьогодні, 10 травня, до Ірпеня на Київщині з робочим візитом прибув Міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Вопке Гукстра.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.

Олександр Павлюк показав європейській делегації один із житлових секторів Ірпеня, який зруйнували російські війська.

"З перших днів війни рашисти намагалися окупувати Ірпінь. Вони знищували цивільні об'єкти, домівки мирного населення і взагалі все, що бачили на своєму шляху. Вдячний європейським партнерам за те, що вони не ігнорують наші проблеми і не закривають очі на наслідки російського вторнення. Навпаки, вони приїжджають на Київщину і пропонують свою підтримку. Переконаний, що з їх допомогою ми швидше відновимо та відбудуємо наші міста, і люди нарешті повернуться додому", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні до Ірпеня приїздили генсекретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

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