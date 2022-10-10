Міністр культури показав наслідки ракетної атаки РФ у центрі Києва (фото, відео)

Олександр Ткаченко опублікував фото та відео наслідків ракетних ударів по центру столиці.

Міністр культури України Олександр Ткаченко оприлюднив фото та відео руйнувань у центрі Києва наслідків ранкових ракетних ударів Росії.

Фото та відео він розмістив у Telegram-каналі.

"Центр міста. Заклади культури та освіти. Національний університет Шевченка, музей Ханенків, музей ім. Т. Шевченка, парк ім. Т. Шевченка… Нелюди воюють проти мирних мешканців та української культури.Обстріли продовжуються", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня росіяни випустили ракети одразу по декількох містах України. Наразі відомо про вибухи у Запоріжжі, Дніпрі, Киїєві, Хмельницькому, Львові та Тернополі.

У Києві ракети уразили об‘єкти в Шевченківському та Солом‘янському районах міста. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців Києва перебувати в укриттях під час тривоги.

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