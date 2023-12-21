Мільйонні збитки на будівництві Подільського моста: заступнику директора комунального підприємства оголошено про підозру

У Києві заступнику директора комунального підприємства оголошено про підозру у службовій недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мостового переходу.

Про це повідомляє поліція Києва.

Посадовець підписав акти прийому виконаних будівельних робіт зі значно завищеними відомостями про вартість експлуатації окремої будівельної техніки. За попередніми висновками експертиз, сума збитків столичному бюджету складає 24 мільйонів гривень.

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Слідчі Подільського управління поліції викрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу.

Встановлено, що у червні цього року, заступник директора комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин.

Проведена надалі судово-будівельна технічна експертиза підтвердила завищення витрат на оренду спеціальної техніки. За попередніми висновками, сума збитків столичному бюджету сягає 24 мільйони гривень.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Зазначимо, що у вересні поточного року фігуранту вже вручили підозру за цією самою статтею – тоді, внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок, будівництво "подорожчало" на 6,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, в Києві виявлено багатомільйонні збитки під час реконструкції Поштової площі.

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