Милованов хоче купити Могилянку: стали відомі деталі

Ексміністр Тимофій Милованов пояснив свою ідею тим, що для Міносвіти Могилянка збиткова, а KSE зможе більш ефективно, як приватна освітня фундація, керувати Могилянкою, і збитки у держави зменшаться.

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов пропонує, щоб Київська школа економіки (KSE), яку він очолює, купила Києво-Могилянську академію.

Про це Милованов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Make Могилянка Great Again! Колись KSE була частиною Могилянка. Це було давно, тоді Могилянка була ще "та". А тепер кажуть "Могилянка вже не та". Ну як може бути наша (я випускник) прекрасна Могилянка не такою. Я не погоджуюсь з цим наративом! Але для того, щоб переконати всіх, що Могилянка в прекрасному стані, а також для того, щоб збільшити її велич і вплив, а також... стратегічних ідей нового президента Трампа, на прикладі Гренландії, я пропоную, щоб KSE купила Могилянку у МОНа", – написав Милованов.

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Також він пояснив свою ідею тим, що для Міносвіти Могилянка збиткова, а KSE зможе і більш ефективно, як приватна освітня фундація, керувати Могилянкою, і збитки у держави зменшаться.

"Win win, як кажуть, всі виграють. Звісно, зараз прибіжать апологети командної економіки і радянського союзу і почнуть розповідати, що освіта має бути державною, а приватні університети тількі гроші заробляють. То нагадаю, що приватні університети - це неприбуткові організації і всі зароблені гроші вони витрачають на свою місію – освіту і науку. Також нагадаю що і УКУ, і KSE стали топовими університетами саме через свою можливість рухатись і діяти швидко і ефективно, як приватні установи. І нарешті найважливіше – що всі, хто не можуть оплатити навчання в цих установах, вчаться безкоштовно за рахунок благодійників. Це важлива деталь – якщо KSE купить Могилянку умови у студентів не погіршаться, а покращаться", – пояснив ексміністр.

Милованов пропонує гроші на купівлю Могилянки зібрати народним збором, щоб убезпечити від впливу бізнесу і олігархів.

"Якщо українці збирають на військові супутники, то ми точно зможемо зібрати на Могилянку, найісторічниший університет України, який облаштовувався ще коштом Мазепи в часи коли розвивалась Софія Київська і становилась Київська Русь. Що ви думаєте? Якщо ви думаєте, що я стебусь як Трамп, то ні! Я так само, як Трамп серйозно хоче купити Гренландію, серйозно хочу купити Могилянку", – заявив Милованов.

Нагадаємо, заступник міністра Винницький пропонує підвищити вартість навчання у ВНЗ України і зробити європейські ціни.

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