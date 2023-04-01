Мили машини за кошти для ЗСУ: юні волонтери з Бучі розповіли про плани знову збирати гроші для військових

Минулого року про трьох хлопців, які мили машини у вже звільнений Бучі, для збору коштів для ЗСУ дізналася вся країна.

Кирило Бондарчук, Максим Опанасенко та Владислав Корчевський – 10-річні хлопці з Бучі на Київщині, про яких минулого року стало відомо на всю Україну. Підлітки почали волонтерити, аби зібрати кошти для українських військових – мили фари автівок за донат для ЗСУ. Дітей дуже вразили наслідки російської окупації Бучі.

Що запланували хлопці вже цього літа та як познайомились з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, йдеться у сюжеті ТСН.

Павло Корчевський, батько Владислава, кілька місяців тому демобілізувався. І тепер його обидва сини не відходять від батька. Минулого року юні бучанські волонтери зібрали 8 тисяч для бійців взводу, де служив батько Влада. Закупили теплий одяг на зиму. Окрім речей, мама Влада – відправила чоловікові і сюжет ТСН про сина та його друзів.

Зароблені на вулиці гроші діти також перерахували на армію дронів. Це спільний проєкт Генштабу, Держспецзв'язку та Мінцифри. Тоді за перші три місяці на пожертви українців придбано майже 1,5 тис. дронів – поміж них і частка хлопців.

Хлопців також запросили до школи, де навчають операторів керування безпілотниками. Вони опанували не лише запуск дронів, а й намагалися виконувати різні трюки на рівні з дорослими слухачами. Підлітки також познайомились міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

На літніх канікулах 2023 року троє друзів планують повернутися до волонтерства – знову митимуть фари за будь-які донати водіїв. Але за їхнім бізнес-планом треба знайти інше місце, де більший потік машин.

"Нас всі вже знають, ми вже всім машини помили в цьому районі", - говорять юні волонтери.

Нагадаємо, сотні містян вшанували пам'ять вбитих та закатованих росіянами людей у річницю деокупації Бучі (фото).

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