Міг вибухнути генератор: у київському ЖК спалахнула потужна пожежа (відео)

У Києві сталося загоряння в одній із багатоповерхівок. Повідомляють, що пожежа спалахнула у ЖК "Республіка".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У київському ЖК спалахнула потужна пожежа

Подробиці від ДСНС

Як зазначають, 2 липня о 21:38 надійшло повідомлення про пожежу на бульв. Тадея Рильського. Сталось загоряння утеплювача з розповсюдженням полум'я на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Ліквідація займання триває.

"На місці працює 38 вогнеборців та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Попередньо, постраждалих немає", – зазначили у відомстві.

Вогнеборці ліквідовують пожежу

Нагадаємо, у столиці надвечір 26 червня було ліквідовано масштабну пожежу. Зайнялася нежитлова будівля в Деснянському районі Києва.

У Києві спалахнула масштабна пожежа

Читайте також: