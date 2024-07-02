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Міг вибухнути генератор: у київському ЖК спалахнула потужна пожежа (відео)

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Міг вибухнути генератор: у київському ЖК спалахнула потужна пожежа (відео)

Пожежа у Києві

Ймовірна причина – вибух генератора на терасі. 

У Києві сталося загоряння в одній із багатоповерхівок. Повідомляють, що пожежа спалахнула у ЖК "Республіка". 

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У київському ЖК спалахнула потужна пожежа 

У київському ЖК спалахнула потужна пожежа 

Подробиці від ДСНС

Як зазначають, 2 липня о 21:38 надійшло повідомлення про пожежу на бульв. Тадея Рильського. Сталось загоряння утеплювача з розповсюдженням полум'я на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Ліквідація займання триває.

"На місці працює 38 вогнеборців та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Попередньо, постраждалих немає", – зазначили у відомстві.

Вогнеборці ліквідовують пожежу / ©
Вогнеборці ліквідовують пожежу

Нагадаємо, у столиці надвечір 26 червня було ліквідовано масштабну пожежу. Зайнялася нежитлова будівля в Деснянському районі Києва.

У Києві спалахнула масштабна пожежа

У Києві спалахнула масштабна пожежа

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