Міг бути диверсантом: у Києві під час комендантської години затримали озброєного чоловіка

Міг бути диверсантом: у Києві під час комендантської години затримали озброєного чоловіка

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Деснянському районі Києва на вулиці С. Лифаря затримали озброєного 34-річного місцевого жителя. Чоловік міг бути диверсантом.

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Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Автомобіль чоловіка затримали під час комендантської години. Під час обшуків у нього виявили пістолет "Макарова", глушник та 30 патронів з різним маркуванням.

"Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення диверсійної діяльності та інших злочинів. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавленням волі", - йдеться у повідомленні.

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