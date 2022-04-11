Міг бути диверсантом: у Києві під час комендантської години затримали озброєного чоловіка

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.
У Деснянському районі Києва на вулиці С. Лифаря затримали озброєного 34-річного місцевого жителя. Чоловік міг бути диверсантом.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Автомобіль чоловіка затримали під час комендантської години. Під час обшуків у нього виявили пістолет "Макарова", глушник та 30 патронів з різним маркуванням.
"Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення диверсійної діяльності та інших злочинів. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавленням волі", - йдеться у повідомленні.
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