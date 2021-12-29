"Ми з дітьми прийдемо до вас до Кабміну": у Києві через тариф на опалення можуть закрити садок для дітей з аутизмом

"Ми з дітьми прийдемо до вас до Кабміну": у Києві через тариф на опалення можуть закрити садок для дітей з аутизмом

Волонтери та батьки обурені.

У Києві через високий тариф на опалення можуть закрити садок для дітей із аутизмом. Центр, створений батьками, не має так багато грошей на існування.

Про це написала консул "Аутизм Європа" Інна Сергієнко у Facebook.

"От і до нас на садок для дітей з аутизмом прийшли рахунки за теплоносії. Коефіцієнт 2,68, тому що, згідно з "Постановою КМУ №1209" ми й інші центри, створені батьками, щоб хоч якось допомогти своїм дітям, належимо до категорії "інші" разом із ТРЦ. Шкода, що рентабельність у нас різна. У нас колись навчаться стимулювати соціальний бізнес?" – пояснила вона.

Жінка додала, що волонтери вирішують проблеми, які не вирішує держава. Але тепер вони серйозно задумалися про можливість подальшого існування своїх проектів.

"Тільки я попереджаю - просто так садочок не закрию. Ми з дітьми прийдемо до вас - до Кабміну, не допоможе - у Верховну раду, і залишимо їх вам на пару годин. Подивимося як ви вирішуватимете проблеми аутизму, ті самі, з якими ми живемо щодня”, - написала вона.

Нагадаємо, що у Великій Британії дев'ятирічний хлопчик Шон Портер самотужки розробив мобільний застосунок, щоб полегшити спілкування своєму молодшому брату з аутизмом.

Новини світу: 9-річний британець самотужки розробив мобільний застосунок для брата з аутизмом

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