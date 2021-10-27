"Ми такого перебігу не бачили": у Києві лікарі говорять про необхідність запровадження локдауну

"Ми такого перебігу не бачили": у Києві лікарі говорять про необхідність запровадження локдауну

Від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей.

Коронавірус стрімко охоплює столицю. За минулу добу в Києві - понад 1400 нових хворих. Померли 54 людини, серед яких однорічний хлопчик.

Більш, як 560 госпіталізованих за добу.

І кількість хворих, які потребують госпіталізації, зростає. Переважна більшість із них - у важкому стані.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Як стверджують фахівці Київської міської клінічної лікарні №4, однієї з опорних для лікування пацієнтів із коронавірусом, 97% відсотків госпіталізованих у цей заклад – невакциновані. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги. І чимало лікарів, які працюють в бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Бо від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей.

Загалом у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус і місто продовжує готувати додаткові ліжка. З обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок. І з такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати.

"Тому я звертаюся до всіх: це не жарти і не легенди! Вірус - агресивний та вражає всіх - дітей, молодь, дорослих. І хвороба має більш важкий перебіг. Бережіть своє здоров‘я - дотримуйтеся елементарних правил безпеки, зробіть щеплення! Це - єдиний спосіб упередити таке стрімке розповсюдження вірусу, не допустити колапсу медичної системи та зберегти життя людей", - наголосив Кличко.

Мер Києва оприлюднив відео, у якому показано, що відбувається в реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні №4.

За словами головної лікарки медзакладу Тетяни Мостепан, 30-40% хворих потрапляють одразу до реанімації: "Середнього ступеню тяжкості просто немає". Завантаженість лікарні близько 90%, розхід кисню - близько 7 тон. Мостепан зазначає, що такого не було ніколи, бо навіть у найважчі часи було 4-5 тон за добу. Зараз некисневого пацієнта у лікарні немає жодного, вони усі - кисневозалежні.

"Ми такого перебігу не бачили, щоб настільки провокувало хронічні хвороби і декомпенсувало різні стани", - каже Мостепан.

За її словами, з вакцинованих пацієнтів у стаціонарі перебуває лише близько 3-4%, у реанімації – жодного. У вакцинованих немає агресивних змін і агресивного перебігу.

"Так, дійсно, вакцинована людина може захворіти, але перебіг хвороби - зовсім інший", - наголосила лікарка.

Друзі! Вірус стрімко охоплює столицю. За минулу добу в Києві - понад 1400 нових хворих. Померли 54 людини, серед яких однорічний хлопчик. Більш, як 560 госпіталізованих за добу. І кількість хворих, які потребують госпіталізації, зростає. Переважна більшість із них - у важкому стані. Як стверджують фахівці Київської міської клінічної лікарні №4, однієї з опорних для лікування пацієнтів із коронавірусом, 97% відсотків госпіталізованих у цей заклад – невакциновані. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги. І чимало лікарів, які працюють в бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Бо від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей. Загалом у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус і ми продовжуємо готувати додаткові ліжка. З обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок. І з такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати. Тому я звертаюся до всіх: це не жарти і не легенди! Вірус - агресивний та вражає всіх - дітей, молодь, дорослих. І хвороба має більш важкий перебіг. Бережіть своє здоров‘я - дотримуйтеся елементарних правил безпеки, зробіть щеплення! Це - єдиний спосіб упередити таке стрімке розповсюдження вірусу, не допустити колапсу медичної системи та зберегти життя людей. У відео - про те, що відбувається в реанімаційному відділенні Київської міської клінічної лікарні №4 та коментар головного лікаря медзакладу Тетяни Мостепан. Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 27 жовтня 2021 р.

Нагадаємо, в Україні ще сім областей переходять до "червоної" зони карантину.

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