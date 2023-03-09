"Ми підскочили від вибуху": очевидці розповіли про перші хвилини після ракетного удару по Києву

На подвір'ї палали автівки та були розкидані вибиті вікна.

Мешканка Святошинського району Києва розповіла про перші хвилини після російського ракетного удару. За словами дівчини, вони з хлопцем прокинулися від потужного вибуху в них на подвір'ї.

Пара побачила, що за вікном палають автівки та розкидані вибиті вікна, повідомляє телеканал "Київ".

"Ми прокинулись від вибуху зранку, якраз він трапився, ми підскочили. Одразу хлопець побіг на балкон. Він побачив, що горять автівки, розкидані всюди вікна вибиті. Ми вийшли, побачили це все і пішли до укриття. Перший вибух у Голосіївському районі та тривогу ми не чули", - розповіла дівчина.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У Києві окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Вибухи пролунали в двох районах столиці.

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