Ми на позиціях. Київ не віддамо, - Артур Палатний з «УДАРу»

Ми на позиціях. Київ не віддамо, - Артур Палатний з «УДАРу»

Керівник виконкому «УДАРу Віталія Кличка» звернувся до українців з оборонних позицій і запевнив, що Україна вистоїть.

Звернення оприлюднено на сторінці у Facebook.

«Ми на позиціях! Побратими поруч - справжні патріоти, які цілодобово стоять на стражі безпеки нашого міста! Ми на місцях! Були, є і будемо! Україно, ми зробимо все для того щоб мешканці столиці, а також всі українці жили у вільній та незалежній державі! Ніякий ворог, ніякий окупант не посміє посягнули на нашу свободу! Ми - вільна нація і весь світ тепер про це знає»,- наголосив керівник виконкому «УДАРу Віталія Кличка.

Він наголосив на тому, що Київ оборони Києва триватиме, адже Україна сильніша за окупантів.

«Не віддамо Київ ніколи і нікому. Київ - місто герой! Україна - наша ненька! Оборона нашої країни сильніша, ніж може уявити собі будь який окупант! Україна понад усе!», - підсумував Палатний.