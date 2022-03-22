Ми доносимо світові правду про те варварство і дикунство, яке чинить Росія, знищуючи Україну і українців, - Кличко

Ми доносимо світові правду про те варварство і дикунство, яке чинить Росія, знищуючи Україну і українців, - Кличко

Кличко поспілкувався з представниками місцевого самоврядування Франції, Швейцарії, Австрії та Ірландії щодо ситуації в Україні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Триває міжнародний марафон «Єднання місцевого самоврядування світу заради добробуту людей і миру». Сьогодні діалог відбувся між мерами кількох українських міст та представниками місцевого самоврядування європейських міст. Зокрема, Франції, Швейцарії, Австрії та Ірландії. Сьогодні ми доносимо світові правду про те варварство і дикунство, яке чинить Росія, знищуючи Україну і українців», - повідомив Кличко.

Мер Києва наголосив на тому, що країни Європи повинні посилювати тиск на Росію.

«Я наголосив європейським партнерам, що ми боремося сьогодні не тільки за наші міста і нашу країну. - Ми боремося за цінності і ключові принципи, які Росія розтоптує. І те, що російська армія робить сьогодні в Україні, апетити і плани Путіна, можуть не обмежитися тільки нашою державою. А й розповсюдитися на інші країни Європи. І європейці повинні це розуміти! Тому ми говоримо про необхідність посилення економічного і політичного тиску на РФ. Про допомогу Україні – гуманітарну, озброєнням, політичну підтримку. Агресора можна зупинити тільки спільними і сміливими зусиллями світової спільноти. Бо Росія замахнулася на весь цивілізований світ», - підсумував Кличко.