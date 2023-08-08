"Ми до цього маємо бути готові": у ГУР прокоментували можливі потужні удари РФ по Києву

Андрій Юсов зауважив, що Україна працює над посилення систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Росіяни можуть продовжувати обстрілювати ракетами українські міста, в тому числі Київ. Удари ворог може спрямовувати проти мирної цивільної інфраструктури — як енергетичної, так і проти житлових та соціальних об’єктів.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"РФ — держава-терорист. І російські терористи можуть продовжувати такі терористичні атаки, і ми до цього маємо бути готові", — сказав він у відповідь на питання, наскільки зараз РФ готова до потужних ударів, наприклад, по столиці, зокрема, по урядовому кварталу.

Юсов зауважив, що Україна працює над посилення систем протиповітряної та протиракетної оборони.

"Звичайно такі загрози існують, і це розуміє не лише Україна, але і наші партнери, з якими постійно проговорюється питання необхідності посилення захисту українського неба", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, у Міноборони не виключають можливості повторного наступу російських загарбників на Київ, однак запевняють, що оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

Читайте також: