Метро в Києві працює в режимі перевезень: рух на лініях

Метро для перевезень працюватиме від 08:00 до 19:00
У середу, 23 березня, київський метрополітен буде працювати у режимі перевезень.
Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv Metro Alerts.
Зазначається, що метро для перевезень пасажирів працюватиме від 08:00 до 19:00. Орієнтовний інтервал руху становитиме 40 хвилин. Підземні станції метрополітену цілодобово працюватимуть як укриття.
Рух метро на лініях:
На червоній лінії рух організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
На синій лінії - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Зупинок не буде на станціях:
- "Майдан Незалежності"
- "Площа Льва Толстого".
Рух на зеленій лінії - від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Зупинок не робитимуть на станціях:
- "Золоті ворота"
- "Палац спорту"
- "Кловська"
Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
Як повідомлялося, у Київській області до навчання повернулися понад 110 тисяч школярів. Дистанційно освітній процес відбувається у 46% освітніх закладів регіону - у 28 громадах.