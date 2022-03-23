Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Метро в Києві працює в режимі перевезень: рух на лініях

Дата публікації
Перегляди
4643
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Метро в Києві працює в режимі перевезень: рух на лініях

Метро для перевезень працюватиме від 08:00 до 19:00

У середу, 23 березня, київський метрополітен буде працювати у режимі перевезень.

Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv Metro Alerts.

Зазначається, що метро для перевезень пасажирів працюватиме від 08:00 до 19:00. Орієнтовний інтервал руху становитиме 40 хвилин. Підземні станції метрополітену цілодобово працюватимуть як укриття.

Рух метро на лініях:

На червоній лінії рух організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

На синій лінії - від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Зупинок не буде на станціях:

  • "Майдан Незалежності" 
  • "Площа Льва Толстого".

Рух на зеленій лінії - від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Зупинок не робитимуть на станціях: 

  • "Золоті ворота"
  • "Палац спорту"
  • "Кловська" 

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Як повідомлялося, у Київській області до навчання повернулися понад 110 тисяч школярів. Дистанційно освітній процес відбувається у 46% освітніх закладів регіону - у 28 громадах.

Читайте також: 

 
 
Наступна публікація