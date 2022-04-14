Метро у Києві відновлює рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках та скорочує інтервал руху: як працюватиме підземка

Метро у Києві відновлює рух обома коліями на "синій" та "зеленій" гілках та скорочує інтервал руху: як працюватиме підземка

Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття.

У Києві в метро від 15 квітня скоротять до 30 хвилин інтервал руху потягів на всіх лініях. Також поїзди відновлять рух обома коліями на синій та зеленій лініях.

Про це інформує КМДА.

На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією – між станціями "Шулявська" та "Театральна".

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Метрополітен для перевезень пасажирів працює від 07:30 до 19:00.

На червоній лінії рух поїздів буде здійснюватися від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". На синій лінії - від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки": зеленій лінії - від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Утім, без зупинки поїзди прослідують станції: "Майдан Незалежності" та "Кловська." Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота" - "Театральна"; "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".

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