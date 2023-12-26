Метро на Виноградар не буде?: метрополітен Києва розірвав договір на будівництво лінії

Київський метрополітен розірвав контракт на будівництво гілки метро на Виноградар та вимагає повернення авансу.

Київський метрополітен розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Про це стало відомо з Prozorro.

Зазначається, що умовами договору було визначено право замовника відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.

"Враховуючи це, "Київський метрополітен" відмовляється від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що повідомлено підрядника", — йдеться в обґрунтуванні.

Раніше підряднику з урахуванням авансу було перераховано 4 млрд грн. Тепер цей аванс підрядник "Київметробуд" має повернути.

Нагадаємо, раніше в Міській цільовій програмі розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки було анонсовано старт будівництва метро на Троєщину і тролейбусних ліній до Броварів і Бучі. Загальний бюджет цієї програми становить майже 35 млрд грн.

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