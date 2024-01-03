Метро на Виноградар кияни можуть не дочекатися: з будмайданчика регулярно викрадають матеріали (відео)

Сьогодні людям вистачає нахабства красти й не соромитися цього.

З майданчика, де мають почати будівництво метро на Виноградар, регулярно викрадають матеріали. Очевидці помітили одного чоловіка, який щодня виносить пакет металу.

Про це написав журналіст Андрій Цаплієнко.

З майданчика, де мають почати будівництво метро на Виноградар, регулярно викрадають матеріали

Вочевидь, кияни не дочекаються

Як відомо, питання будівництва метро на Виноградар неабияк хвилює киян. Наразі роботи на будмайданчику заморожені. Втім, поки воно вирішується, невідомий чоловік спокійно займається своєю справою та виносить кожен день пакет металу.

"Поки чиновники думають, будувати метро чи ні, чоловік спокійно займається своєю справою та виносить кожен день пакет металу", – зауважив журналіст.

Нагадаємо, історія з будівництвом метро на житловий масив Виноградар у Києві закінчилася великим фіаско. Ще на початку цього року міські чиновники запевняли, що роботи з будівництва тунелів та нової станції буде відновлено, попри війну. Навіть тішили киян обіцянкою про введення в експлуатацію станції "Мостицька" наприкінці 2024 року.

Читайте також: