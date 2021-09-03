Метро на Троєщину: уряд затвердив порядок використання 100 млн гривень на будівництво лінії до мікрорайону

Метро на Троєщину: уряд затвердив порядок використання 100 млн гривень на будівництво лінії до мікрорайону

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.

Кабмін затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку метрополітену у Києві. Згідно з цим порядком, на будівництво метро на Троєщину піде 100 млн гривень, які були закладені у цьогорічний бюджет.

Відповідна урядова Постанова № 914 та додаток до неї опубліковані на Урядовому порталі.

Згідно з додатком до Постанови:

50 млн гривень піде на коригування проєкту будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина - Троєщина.

ще 50 млн гривень використають для будівництва першої черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина - Осокорки від вул. Милославська до станції "Лівобережна" з електродепо Троєщина.

Нагадаємо, раніше у Мінфіні заявили, що до 2024 року в Києві є можливість запустити першу ділянку метро до мікрорайону Троєщина. Мер столиці Віталій Кличко обіцяв збудувати метро на Троєщину до 2025 року.

Чи є надія, що метро на Троєщину таки побудують

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