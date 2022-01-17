Мешкає у важкодоступних місцях: у Чорнобильському заповіднику помітили величного птаха (фото)

Мешкає у важкодоступних місцях: у Чорнобильському заповіднику помітили величного птаха (фото)

Чепури великі гніздяться колоніями в очеретяних заростях гирла річки Прип’ять.

Біля Чорнобиля помітили величного птаха, який мешкає у важкодоступних місцях.

Чепура велика (Ardea alba) – звичайний птах Чорнобильського заповідника.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Тут чаплі гніздяться колоніями в очеретяних заростях гирла р. Прип’ять. Такі місця – важкодоступні. Колонії налічують від 7 до 20 пар.

Весною самиця відкладає до шести яєць. Пташенята з’являються на початку травня.

Харчуються птахи дрібною рибою, жабами, дрібними гризунами та комахами.

Після закінчення гніздового сезону чепури скупчуються на водно-болотних територіях, де багато їжі. Деякі особини затримуються в Заповіднику до кінця грудня. Особливо в ті роки, коли водойми лише частково вкриті кригою. Коли ж лід покриває всю водну поверхню, чепури відлітають на південь.

Нагадаємо, раніше у Чорнобильському заповіднику помітили рідкісних птахів - пару орланів-білохвостів.

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