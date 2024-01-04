Мешканка Київщини померла від небезпечної хвороби, викликаної інфекцією

За словами медиків, жінка тривалий час лікувалася самостійно і була доправлена до лікарні з ускладненням 29 грудня.

У Київській області жінка померла від дифтерії. Хворій було 73 роки.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

За словами медиків, жінка довгий час лікувалась самостійно і була доправлена у лікарню з ускладненням 29 грудня. На жаль, їй вже не змогли допомогти.

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Крім того, з’ясувалось, що у померлої відсутні щеплення.

Важливо пам’ятати, що щеплення від дифтерії мають отримувати не тільки діти, але й дорослі – кожні 10 років. Вакцина проти дифтерії АДП-м містить також протиправцевий компонент.

Фахівці встановили, що з померлою контактували двоє односельчан та 11 медичних працівників. Зараз за ними встановлено медичне спостереження, відібрані зразки для лабораторного дослідження.

Також зазначається, що це перший летальний випадок від дифтерії за 2023 рік.

У ЦГЗ додали, що за 11 місяців 2023 року ревакцинацію від дифтерії отримало лише 47,8% від запланованої кількості дорослих осіб, що є недостатнім. Щеплення вакциною АДП-м є безкоштовними. Зверніться до вашого сімейного лікаря, перевірте свій вакцинальний статус та в разі необхідності вакцинуйтесь.

Нагадаємо, дифтерія — це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання, що характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок.

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