В одному з сіл Вишгородського району підозрюваний підійшов до 13-річної падчерки, стягнув з дитини одяг та вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

Мешканець Київщини вчинив сексуальне насильство над 13-річною падчеркою.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Вишгородської окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 153 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що напередодні в одному з сіл Вишгородського району підозрюваний підійшов до 13-річної падчерки, стягнув з дитини одяг та вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

Наразі за клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування триває та здійснюється Вишгородським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, 28-річного мешканця Дніпропетровщини судитимуть за домашнє насильство стосовно дітей співмешканки, розбещення та створення порнографії.

Про це треба говорити: які ознаки насильства і куди можна звернутися за допомогою

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