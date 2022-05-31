Мешканець Гостомеля знайшов у своїй квартирі мертвого кадирівця

Наразі у п’ятиповерхівці, де мешкав чоловік, величезна наскрізна діра. Будинок ремонту не підлягає.
Мешканець Гостомеля Дмитро Пустовіт знайшов у своїй зруйнованій квартирі мертвого кадирівця.
Про це чоловік розповів у інтерв’ю "Вечірньому Києву".
"Кімнати були повністю завалені уламками й пройти всередину було не можливо. А там залишились наші з дружиною фотоальбоми, її весільна сукня… Збиралися робити ремонт у квартирі, завезли купу матеріалів, інструментів, техніки… Нічого не вцілило. З вулиці побачили, що на підвіконні нашої кухні лежать два мішки з піском. Скоріше за все, там влаштували собі укриття кадирівці, яких кинули на Гостомель. Труп одного з них досі лежить на моїй кухні", – каже власник зруйнованої квартири.
Наразі у п’ятиповерхівці, де мешкав чоловік, величезна наскрізна діра. Будинок ремонту не підлягає.
Зазначимо, Кабінет міністрів України погодив надання статусу міста селищу Гостомель, що на околицях Києва. За це рішення ще має проголосувати Верховна Рада.
Наразі, Гостомель —це селище в Бучанському районі Київської області України. Центр Гостомельської селищної громади. За даними 2020 року, мав майже 17 тисяч мешканців.
Нагадаємо, після російського вторгнення у Гостомелі близько 400 людей станом на квітень вважалися зниклими безвісти.
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