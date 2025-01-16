Мешканцям Києва виплатять одноразову допомогу: кому і скільки

Київ виплатить одноразову матеріальну допомогу 8500 багатодітним сім’ям. Зокрема, кошти отримають вимушені переселенці, які виховують трьох і більше дітей та перебувають на обліку в органах соціального захисту населення.

Про це розповіла заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

За її словами, відповідне розпорядження Київського міського голови № 21 передбачає виплату кожній дитині, на яку призначено державну соціальну допомогу.

За попередніми підрахунками, таку матеріальну допомогу у 2025 році за міською цільовою програмою “Турбота. Назустріч киянам” отримають понад 10 500 дітей, які виховуються у 8500 багатодітних сім’ях, зокрема з-поміж ВПО. Виплата становитиме 7500 гривень на кожну дитину, на яку призначено державну соціальну допомогу. Кошти отримають родини, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення та фактично проживають у столиці”, – зазначила вона.

Посадовиця додала, що на це в міській цільовій програмі “Турбота. Назустріч киянам” закладено близько 80 мільйонів гривень. Матеріальна допомога буде виплачена на рахунок утримувачам багатофункціональної електронної картки “Муніципальна картка “Картка киянина”.

У КМДА зауважили, що згідно з постановою Кабінету міністрів України державну соціальну допомогу в багатодітних родинах отримують діти до 6 років включно.

Нагадаємо, раніше адвокат Дмитро Йовдій роз'яснював нововведення щодо компенсацій родинам загиблих військових та запевнив, що виплати не зменшаться.

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