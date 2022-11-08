Мешканцям Києва на зиму радять подбати про альтернативу для зимівлі: "Сісти в автівку і виїхати"

Киянам радять по можливості на зиму переїхати в дачні будинки. Людей, у кого є нерухомість за містом, приблизно 50% населення столиці.

Мешканцям Києва на зиму радять подбати про альтернативу для зимівлі. Це у випадку, якщо не буде опалення та електроенергії.

Про це в інтерв’ю виданню “Главред” розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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За його словами, малоймовірно, що вся Україна взимку залишиться без світла та тепла. Проте про всяк випадок киянам радять подбати про альтернативні варіанти, де вони зможуть перечекати важкі часи.

"Щоб будь-яка сім'я була готова в крайньому разі сісти в автівку і побути в тому будинку, скільки знадобиться - тиждень-два-три. У тих, хто не має такої можливості, ситуація дещо гірша, і їм потрібно готувати якісь резерви - домовлятися з родичами в інших містах, формувати певний бюджет для того, щоб виїхати й орендувати житло десь в більш безпечних регіонах - Закарпатті, Чернівецькій області. Тобто такі опції повинні бути, особливо у людей, що мають дітей і родичів похилого віку. Але це не означає, що цей варіант обов'язково відбудеться", - зазначив Володимир Омельченко.

Також він додав, що існує декілька сценаріїв розвитку подій. Ситуація залишається складною, але контрольованою: працюють аварійні бригади, намагаються закупите необхідне обладнання.

Відключення світла в Украні

Енергосистема України в найближчі місяці буде працювати в постійному режимі чергування аварійних відключень і ремонтів. У зв'язку з чим в Україні запровадили графіки погодинних відключень світла. Ймовірні також і аварійні відключення.

Низка регіонів з цим вже зіштовхнулася. Повний блекаут може бути оголошений і у Києві. Через що столична влада готується до різних сценаріїв розвитку подій.

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