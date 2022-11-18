Мешканців Вишгородського району попереджають про вибухи: що сталося

Роботи будуть відбуватися від 14:00 до 17:00.

На Київщині, у Вишгородському районі, у п'ятницю, 18 листопада, заплановано знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації.

Зазначаться, що роботи будуть відбуватися від 14:00 до 17:00.

"Через це жителі району та найближчих громад можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій", - просить місцева влада.

До слова, сьгодні зранку - від 11:00 до 14:00 - лунають вибухи Бучанському районі. Там також триває знищення вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, 18 листопада жителі Львівщини можуть чути звуки вибухів через роботу надзвичайників. Фахівці ДСНС будуть знешкоджувати металобрухт окупантів, який воїни ППО раніше успішно приземлили.

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