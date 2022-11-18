Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мешканців Вишгородського району попереджають про вибухи: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
226
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мешканців Вишгородського району попереджають про вибухи: що сталося

Фото: ДСНС України

Роботи будуть відбуватися від 14:00 до 17:00.

На Київщині, у Вишгородському районі, у п'ятницю, 18 листопада, заплановано знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації.

Зазначаться, що роботи будуть відбуватися від 14:00 до 17:00.

"Через це жителі району та найближчих громад можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій", - просить місцева влада. 

До слова, сьгодні зранку - від 11:00 до 14:00 - лунають вибухи Бучанському районі. Там також триває знищення вибухонебезпечних предметів. 

Як повідомлялося, 18 листопада жителі Львівщини можуть чути звуки вибухів через роботу надзвичайників. Фахівці ДСНС будуть знешкоджувати металобрухт окупантів, який воїни ППО раніше успішно приземлили.

Читайте також: 

Зберегти життя саперів: машина для розмінувань знищує міни на Харківщині

Зберегти життя саперів: машина для розмінувань знищує міни на Харківщині

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
226
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація