Мешканців Вишгородського району попередили про вибухи

У деяких громадах Київської області протягом дня можуть лунати вибухи.
Сьогодні, 7 вересня у Вишгородському районі Київської області проводяться навчання саперів.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
"Сьогодні, 7 вересня, на території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Маріуполі пролунали потужні вибухи, мерія закликає місцевих виїжджати з окупованої території.
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