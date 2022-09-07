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Мешканців Вишгородського району попередили про вибухи

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Мешканців Вишгородського району попередили про вибухи

Фото: Київська ОВА

У деяких громадах Київської області протягом дня можуть лунати вибухи.

Сьогодні, 7 вересня у Вишгородському районі Київської області проводяться навчання саперів.   

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 7 вересня, на території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі пролунали потужні вибухи, мерія закликає місцевих виїжджати з окупованої території.

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