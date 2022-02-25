Мешканців Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю - КМДА

Бережіть себе.
У зв’язку з наближенням активних військових дій мешканців Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю.
Про це повідомили у КМДА.
Будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога.
Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога".
Нагадаємо, що у Києві о 11:20 25 лютого оголосили повітряну тривогу. Громадян попросили негайно прямувати до найближчого укриття.
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