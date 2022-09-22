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Мешканців Київської області попередили про небезпечні метеоявища найближчої години: чого чекати

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Мешканців Київської області попередили про небезпечні метеоявища найближчої години: чого чекати

Фото: УНІАН

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Київській області.

Найближчої години 22 вересня зі збереженням до кінця доби столицю та область накриє густий туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"У найближчу годину 22 вересня зі збереженням до кінця доби туман , видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року. А народний синоптик розповів, коли до України прийде потепління.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
563
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