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Мешканців Київщини попереджають про роботу саперів: де лунатимуть вибухи

Автор
Денькович Ярослава
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Час на прочитання
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Мешканців Київщини попереджають про роботу саперів: де лунатимуть вибухи

Фото: Київська ОВА

У Київській області працюватимуть сапери, тому може бути гучно.

У Бориспільському та Обухівському районах на Київщині у понеділок, 7 листопада, лунатимуть вибухи. Там працюватимуть сапери.  

Київська ОВА попереджає громадян про планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.  

"Сьогодні, 7 листопада, у двох районах Київщини вибухотехніки знищуватимуть боєприпаси. Може бути чутно звуки вибухів! Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після деокупації Київської області сапери щодня ліквідовують вибухонебезпечні предмети на території регіону.

Громадян попереджають про мінну небезпеку та закликають не відвідувати ліси, особливо ті місця, де базувались російські солдати.

Допомогу Україні щодо розмінування територій запропонували вже декілька країн. Так, одна з найбільш замінованих країн світу – Камбоджа, відправить саперів для навчання українських спеціалістів.

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Перегляди
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