Мешканців Київщини попереджають про чергові екстрені відключення 2 листопада

У середу ввечері, 2 листопада, у Київській області проведуть екстрені відключення споживачів через значне збільшення споживання електроенергії.

Про це повідомляє компанія "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Наразі в Київській області значно зросло споживання електроенергії. Щоб уникнути масових аварій на енергообладнанні, НЕК "Укренерго" надала розпорядження провести екстрені відключення. Ми починаємо їх виконувати вже зараз", - йдеться у повідомленні.

У "ДТЕК" також наголосили, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють.

Нагадаємо, станом на ранок 2 листопада у Київській без світла були 16 тисяч осель.

Також сьогодні стабілізаційні відключення були у семи областях України – Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області, Сумська, Харківська та Полтавська.

У НЕК "Укренерго" нагадали споживачам, що рішення про те, що де саме відключати електроенергію у разі перевантаження мережі, приймає обленерго.

Коли споживання перевищує генерацію – це вже аварійні відключення, і у обленерго є лише 10-15 хвилин, щоб знизити споживання до того рівня, який довів до нього диспетчерський центр.

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