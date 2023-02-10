Мешканців Київщини попередили про вибухи: що відбувається

У Вишгородському районі тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

На Київщині тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 10 лютого, у Вишгородському районі пройде ліквідація ВНП (вибухонебезпечних предметів - ред.). Через це в області можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні, є "прильоти" в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди. Через обстріли низка населених пунктів залишилась без світла і водопостачання, запроваджено аварійні відключення.

Над Києвом сили ППО збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж, але постраждалих немає, розповів мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, уламки російської ракети пошкодили дах житлового будинку в приватному секторі в Голосіївскому районі.

"Дрібними уламки від ракети пошкодження отримали автівка та чотири приватних будинки. Постраждали вікна будинків і покрівлі. Ушкодження незначні. Ніхто з людей не постраждав", - розповіли ТСН.ua у ДСНС Києва.

Вибухи також було чути на Лівому березі.

У Київській області працювала ППО. Про вибухи повідомили у Мережі жителі Броварського району.

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