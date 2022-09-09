Мешканців Київщини попередили про вибухи: де проводять розмінування

На Київщині лунатимуть гучні вибухи.
Мешканців Київщини попередили, що у п'ятницю, 9 вересня, на території області рятувальники проводитимуть роботи з обстеження та вилучення вибухонебезпечних предметів.
Тому може буде чутно гучні вибухи, зазначили в ДСНС.
Підрозділи працюватимуть у Бучанській, Макарівській, Немішаївській і Бородянській громадах:
- виконання заявок на знищення ВНП в зоні відповідальності підрозділу.
- очищення підтверджено-небезпечної ділянки лісу Бучанської ТГ поблизу н.п. Мироцьке.
- виконання заявок Бучанської ТГ на знищення ВНП.
- очищення с/г угідь ТОВ "АГРО-ХОЛДІНГ МС" Макарівської ТГ.
- виконання заявок Макарівської ТГ на знищення ВНП.
- очищення лісових доріг та ділянок лісу Бучанської ТГ поблизу н.п. Блиставиця.
- очищення с/г угідь НУБіП України.
- виконання заявок Немішаївської ТГ на знищення ВНП.
- очищення полів, доріг в районі населеного пункту Мироцьке.
- виконання заявок районі н.п. Ірпінь, Ворзель Бучанської ТГ на знищення ВНП.
- виконання заявки ТОВ «АГАТ АГРО М» с/г угіддя поблизу с. Озера Бучанської ТГ.
- виконання заявок районі н.п. Озера, Раківка, Лубянка Бучанської ТГ на знищення ВНП.
- виконання заявок Гостомель, Блиставиця, Бучанської ТГ на знищення ВНП.
- обстеження водних об’єктів Макарівської ТГ с. Копилів.
- обстеження водних об’єктів Бородянської ТГ с. Небрат.
- очищення (розмінування) ділянки території в районі с. Термахівка.
- очищення ділянки лісу поблизу с. Залишани.
- обстеження ділянки території в районі с. Жерева.
- очищення прилеглих доріг до підтверджено небезпечної ділянки поблизу с. Олізарівка.
- обстеження дороги с/г угідь в районі с. Небрат.
- виконання заявок Бородянської ОТГ.
- очищення польової дороги від с. Слобода-Кухарська до с. Кухарі.
- обстеження під’їзних шляхів та доріг біля с/г земель в районі с. Майданівка.
- виконання заявок Бородянська ОТГ.
- очищення польових доріг від с. Богданівка в сторону с. Рудня.
- очищення колишніх позицій в лісі в районі с. Бервиця.
Нагадаємо, киян закликають підготувати оселі до зими і не перевантажувати електромережі.
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