Мешканців Київщини попередили про вибухи: де проводять розмінування

Мешканців Київщини попередили, що у п'ятницю, 9 вересня, на території області рятувальники проводитимуть роботи з обстеження та вилучення вибухонебезпечних предметів.

Тому може буде чутно гучні вибухи, зазначили в ДСНС.

Підрозділи працюватимуть у Бучанській, Макарівській, Немішаївській і Бородянській громадах:

виконання заявок на знищення ВНП в зоні відповідальності підрозділу.

очищення підтверджено-небезпечної ділянки лісу Бучанської ТГ поблизу н.п. Мироцьке.

виконання заявок Бучанської ТГ на знищення ВНП.

очищення с/г угідь ТОВ "АГРО-ХОЛДІНГ МС" Макарівської ТГ.

виконання заявок Макарівської ТГ на знищення ВНП.

очищення лісових доріг та ділянок лісу Бучанської ТГ поблизу н.п. Блиставиця.

очищення с/г угідь НУБіП України.

виконання заявок Немішаївської ТГ на знищення ВНП.

очищення полів, доріг в районі населеного пункту Мироцьке.

виконання заявок районі н.п. Ірпінь, Ворзель Бучанської ТГ на знищення ВНП.

виконання заявки ТОВ «АГАТ АГРО М» с/г угіддя поблизу с. Озера Бучанської ТГ.

виконання заявок районі н.п. Озера, Раківка, Лубянка Бучанської ТГ на знищення ВНП.

виконання заявок Гостомель, Блиставиця, Бучанської ТГ на знищення ВНП.

обстеження водних об’єктів Макарівської ТГ с. Копилів.

обстеження водних об’єктів Бородянської ТГ с. Небрат.

очищення (розмінування) ділянки території в районі с. Термахівка.

очищення ділянки лісу поблизу с. Залишани.

обстеження ділянки території в районі с. Жерева.

очищення прилеглих доріг до підтверджено небезпечної ділянки поблизу с. Олізарівка.

обстеження дороги с/г угідь в районі с. Небрат.

виконання заявок Бородянської ОТГ.

очищення польової дороги від с. Слобода-Кухарська до с. Кухарі.

обстеження під’їзних шляхів та доріг біля с/г земель в районі с. Майданівка.

виконання заявок Бородянська ОТГ.

очищення польових доріг від с. Богданівка в сторону с. Рудня.

очищення колишніх позицій в лісі в районі с. Бервиця.

Нагадаємо, киян закликають підготувати оселі до зими і не перевантажувати електромережі.

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