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Мешканців Київщини попередили про вибухи: де проводять розмінування

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Мешканців Київщини попередили про вибухи: де проводять розмінування

На Київщині лунатимуть гучні вибухи.

Мешканців Київщини попередили, що у п'ятницю, 9 вересня, на території області рятувальники проводитимуть роботи з обстеження та вилучення вибухонебезпечних предметів.

Тому може буде чутно гучні вибухи, зазначили в ДСНС.

Підрозділи працюватимуть у Бучанській, Макарівській, Немішаївській і Бородянській громадах:

  • виконання заявок на знищення ВНП в зоні відповідальності підрозділу.
  • очищення підтверджено-небезпечної ділянки лісу Бучанської ТГ поблизу н.п. Мироцьке.
  • виконання заявок Бучанської ТГ на знищення ВНП.
  • очищення с/г угідь ТОВ "АГРО-ХОЛДІНГ МС" Макарівської ТГ.
  • виконання заявок Макарівської ТГ на знищення ВНП.
  • очищення лісових доріг та ділянок лісу Бучанської ТГ поблизу н.п. Блиставиця.
  • очищення с/г угідь НУБіП України. 
  • виконання заявок Немішаївської ТГ на знищення ВНП.
  • очищення полів, доріг в районі населеного пункту Мироцьке.
  • виконання заявок районі н.п.  Ірпінь, Ворзель Бучанської ТГ на знищення ВНП.
  • виконання заявки ТОВ «АГАТ АГРО М» с/г угіддя поблизу с. Озера Бучанської ТГ.
  • виконання заявок районі н.п. Озера, Раківка, Лубянка Бучанської ТГ на знищення ВНП.
  • виконання заявок Гостомель, Блиставиця, Бучанської ТГ на знищення ВНП.
  • обстеження водних об’єктів Макарівської ТГ с. Копилів.
  • обстеження водних об’єктів Бородянської ТГ с. Небрат.
  • очищення (розмінування) ділянки території в районі с. Термахівка.
  • очищення ділянки лісу поблизу с. Залишани. 
  • обстеження ділянки території в районі с. Жерева.
  • очищення прилеглих доріг до підтверджено небезпечної ділянки поблизу с. Олізарівка.
  • обстеження дороги с/г угідь в районі с. Небрат. 
  • виконання заявок Бородянської ОТГ.
  • очищення польової дороги від с. Слобода-Кухарська до с. Кухарі.
  • обстеження під’їзних шляхів та доріг біля с/г земель в районі с. Майданівка.
  • виконання заявок Бородянська ОТГ. 
  • очищення польових доріг від с. Богданівка в сторону с. Рудня.
  • очищення колишніх позицій в лісі  в районі с. Бервиця.

Нагадаємо, киян закликають підготувати оселі до зими і не перевантажувати електромережі.

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