Мешканців Київщини попередили про погіршення погоди: що та коли прогнозують

Водіїв та пішоходів закликають бути обережними.

Мешканців Київщини попередили про погіршення погоди у вівторок, 13 грудня. За прогнозом синоптиків, очікується сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, на Київщині буде хмарно, без істотних опадів. У південно-східних районах вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура в Київській області вночі та вдень 1-6° морозу. У Києві вночі та вдень 1-3° морозу.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що вівторок, 13 грудня, в Україні буде багатим на рясні опади у вигляді снігу та дощу. На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця.

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