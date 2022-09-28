Мешканців Київщини попередили про гучні вибухи: що сталося

У громадах області буде чутно звуки вибухів.
У середу, 28 вересня, на території Вишгородського району Київської області триватимуть навчання для саперів.
Про це попередили в Київській обласній військовій адміністрації.
Під час заходів будуть відпрацьовуються навички з вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в громадах області буде чутно звуки вибухів.
"Дотримуйтесь правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам", - зазначили в Київській ОВА.
Нагадаємо, у Києві, у вагоні метрополітену, зловмисник намагався зґвалтувати дівчину. Чоловіка затримав поліцейський, який у неробочий час випадково опинився поруч.
Читайте також: