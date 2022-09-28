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Мешканців Київщини попередили про гучні вибухи: що сталося

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Мешканців Київщини попередили про гучні вибухи: що сталося

Фото: Київська ОВА

У громадах області буде чутно звуки вибухів.

У середу, 28 вересня, на території Вишгородського району Київської області триватимуть навчання для саперів.

Про це попередили в Київській обласній військовій адміністрації.

Під час заходів будуть відпрацьовуються навички з вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в громадах області буде чутно звуки вибухів.

"Дотримуйтесь правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам", - зазначили в Київській ОВА.

Нагадаємо, у Києві, у вагоні метрополітену, зловмисник намагався зґвалтувати дівчину. Чоловіка затримав поліцейський, який у неробочий час випадково опинився поруч.

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