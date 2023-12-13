У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Сьогодні, 13 грудня, синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища по Києву та Київській області

Про це повідомляє пресслужба гідрометцентру.

До кінця доби утримається туман, видимість 200-500 м.

Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Києву та області / Фото: Укргідрометцентр

Поради водіям та пішоходам

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

уникати різких маневрів на дорозі.

Закликаємо водіїв бути уважними за кермом і дотримуватись швидкісного режиму. А пішоходів – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора. А у темний час доби носити на одязі світловідбивні елементи – флікери.

Прогноз погоди на 14 грудня

У четвер буде хмарно, очікуються мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Києві вночі та вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, у Києві підготували пересувні котельні у разі критичних пошкоджень енергосистеми.