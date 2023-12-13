У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Мешканців регіону попереджають про небезпечні метеоявища.
Сьогодні, 13 грудня, синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища по Києву та Київській області
Про це повідомляє пресслужба гідрометцентру.
До кінця доби утримається туман, видимість 200-500 м.
Оголошено перший рівень небезпеки (жовтий).
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Поради водіям та пішоходам
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Закликаємо водіїв бути уважними за кермом і дотримуватись швидкісного режиму. А пішоходів – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора. А у темний час доби носити на одязі світловідбивні елементи – флікери.
Прогноз погоди на 14 грудня
У четвер буде хмарно, очікуються мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Києві вночі та вдень 0-2° тепла.
Нагадаємо, у Києві підготували пересувні котельні у разі критичних пошкоджень енергосистеми.
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