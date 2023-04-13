Мешканців Києва попереджають про затоплення: Дніпро може вийти з берегів

Протягом 13 квітня у Києві та Бориспільському районі можливі затоплення. Синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища. Оголошено І рівень небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"Внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС рівень води річки Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області може досягти небезпечних відміток початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки", - йдеться у попередженні.

Підвищення рівнів води очікується на Чернігівщині. У четвер Десні продовжиться ріст рівнів води на 2-20 см за добу.

"Це супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави та територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському, Ніжинському районах області", - наголошують синоптики.

Також на річці Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Через це в регіоні оголошено ІІ рівень небезпеки.

Нагадаємо, днями у Києві на проспекті Георгія Нарбута (Визволителів), 1 сталася аварія на водопровідній мережі. На Броварському проспекті біля заправки "Сокар" теж утворилися "гейзери та озера". Там, ймовірно, прорвало труби. У бік "Лівобережної" неможливо проїхати через потоп,

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