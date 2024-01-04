Мешканців Києва попередили про погіршення якості повітря: які рекомендації

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Мешканцям столиці рекомендують обмежити перебування на вулиці.

Про це пише КМВА.

"Місцями фіксується підвищення концентрації зважених часток, а саме пилу. Ймовірна причина – метеорологічні умови, зокрема дуже низька швидкість вітру.

Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, додають у відомстві, не виявлено.

Раніше йшлося про те, що через забруднене під час заторів повітря підвищується артеріальний тиск.

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