Мешканців Києва попередили про погіршення якості повітря: які рекомендації

Фіксують підвищення концентрації пилу.
У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Мешканцям столиці рекомендують обмежити перебування на вулиці.
Про це пише КМВА.
"Місцями фіксується підвищення концентрації зважених часток, а саме пилу. Ймовірна причина – метеорологічні умови, зокрема дуже низька швидкість вітру.
Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, додають у відомстві, не виявлено.
Раніше йшлося про те, що через забруднене під час заторів повітря підвищується артеріальний тиск.
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