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Мешканців Києва попередили про погіршення якості повітря: які рекомендації

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Мешканців Києва попередили про погіршення якості повітря: які рекомендації

Забруднене повітря у Києві / Фото: unsplash.com

Фіксують підвищення концентрації пилу.

У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Мешканцям столиці рекомендують обмежити перебування на вулиці.

Про це пише КМВА.

"Місцями фіксується підвищення концентрації зважених часток, а саме пилу. Ймовірна причина – метеорологічні умови, зокрема дуже низька швидкість вітру.

Перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, додають у відомстві, не виявлено.

Раніше йшлося про те, що через забруднене під час заторів повітря підвищується артеріальний тиск.

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Дата публікації
Перегляди
242
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