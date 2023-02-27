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Мешканців двох районів Києва попередили про монотонні сигнальні звуки

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Мешканців двох районів Києва попередили про монотонні сигнальні звуки

Фото: bigseventravel.com

Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення.

У Деснянському районі Києва проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації. 

Тестування триватиме від 9 ранку 28 лютого і до вечора 1 березня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України.

"Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення", - йдеться у повідомленні КМДА.

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Дата публікації
Перегляди
1264
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