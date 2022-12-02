Мешканців Бучанського району попереджають про вибухи: що сталося

Роботи відбуватимуться від 09:00 до 14:00.

На Київщині, у Бучанському районі, у п'ятницю, 2 грудня, заплановано знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що роботи будуть відбуватися від 09:00 до 14:00.

"Через це жителі району та найближчих громад можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій", - просить місцева влада.

Нагадаємо, напередодні у Вишгородському районі також знищували вибухонебезпечні предмети.

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