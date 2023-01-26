Мешканці передмістя Києва можуть чути вибухи: що сталося

Не панікуйте, працюють наші сапери.

У північному передмісті Києва лунатимуть звуки вибухів. Не панікуйте, працюють наші сапери.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

"Сьогодні, 26 січня, у Вишгородському районі знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій! У разі повітряної тривоги, прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, над Києвом 26 січня було зафіксовано близько 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі були знищені українськими захисниками. Міський голова Віталій Кличко заявив, що в Голосієвському районі впала частина ворожої ракети. Там загинув 55-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.

Загалом під час атаки у четвер Росія випустила 55 ракет повітряного та морського базування, з них було знищено 47 ворожих цілей. Це були ракети Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59. Для удару РФ використала літаки Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблі з акваторії Чорного моря.

Мусієнко про нову атаку по Україні, ситуацію на фронті, танки Abrams і Leopard

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