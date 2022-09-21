Мешканці Києва знову можуть скористатися послугами безкоштовного «соціального таксі»

Послугами «соціального таксі» знову зможуть скористатися діти та особи з інвалідністю для відвідування лікарні, центрів реабілітації та навчальних закладів.

Що таке "соціальне таксі"

Це спеціально обладнаний транспорт, призначений для людей з інвалідністю, транспортні соціальні послуги з безкоштовного перевезення людей з інвалідністю І групи та/або самотніх непрацездатних громадян, які самостійно не пересуваються або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків та інших технічних засобів реабілітації до соціально значущих об'єктів.

Про відновлення роботи соціального таксі повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Як отримати послуги соціального таксі

Для того, аби скористатися послугою безкоштовного перевезення, потрібно звернутися до органів соціального захисту з відповідною заявою та пакетом документів. Тим особам, які вже подавали документи та відносно яких було винесене позитивне рішення щодо користування «соціальним таксі», повторно подавати їх не потрібно.

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