Мешканці Києва зможуть відвідати нічні богослужіння на Великдень: що відомо

В столиці не скасовували комендантську годину: триватиме від 00:00 до 05:00.

Мешканці Києва зможуть відвідати служби у храмах у великодню ніч. Для цього слід прийти на службу до Великодня до початку комендантської години та пробути у церкві до її закінчення.

Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

Зазначається, що в столиці храми та собори будуть відкриті для вечірніх та ранкових молебнів 15 та 16 квітня. В суботу, 15 квітня, вечірні молебні проведуть від 15:00 до 23:00. У неділю, 16 квітня, ранкові молебні триватимуть від 05:00 до 18:00.

"Проте, запроваджена комендантська година не унеможливлює проведення нічного богослужіння у церквах. Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися в храмі на всю ніч, до завершення комендантської години", - наголосив керівник КМВА Сергій Попко.

При цьому комендантська година в Києві триватиме традиційно - від 00:00 до 05:00. Після її завершення кияни зможуть відвідати церкви та освятити великодній кошик. Наголошується, що залишати храми та перебувати на вулицях чи інших громадських місцях під час комендантської години заборонено.

"Віряни, які вирішать відвідати нічні молебні в храмах, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. Під час оголошення повітряної тривоги і священослужителі, і відвідувачі мають обов’язково перейти до найближчої споруди цивільного захисту", - додали в КМВА.

Нагадаємо, у Києві вирішили не скасовувати на Великдень, 16 квітня, комендантську годину. Вона триватиме, як і зазвичай, від 00:00 до 05:00.

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