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Мешканці Києва та передмістя можуть чути вибухи: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Мешканці Києва та передмістя можуть чути вибухи: що відомо

Вибухи у передмісті Києва / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

У Вишгородському районі сапери ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Мешканці Києва та передмістя можуть чути вибухи.

Про це 21 листопада попередила Київська міська військова адміністрація та пояснила причину. 

"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - зазначили у КМВА.

Київська МВА закликає місцевих мешканців зберігати спокій та у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.

Нагадаємо, раніше у військовій розвідці зазначили, що примітивними російські атаки більше не будуть, але обнадіяли, що Україні вже є чим відповісти на удари.

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Перегляди
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